Friday forecast; Weather in the weather with Kimberly

TODAY:
LIFE THREATENING WAVES AND CURRENTS ARE EXPECTED AT THE BEACHES IN LA PORTE. PEOPLE VISITING THE BEACH SHOULD STAY OUT OF THE WATER.
OTHERWISE, IT’S A COOL START TO YOUR FRIDAY WITH PLENTY OF SUNSHINE THROUGH THE AFTERNOON.
HIGHS REACH THE MIDDLE 70S.
TONIGHT:
CLEAR, COOL, COMFORTABLE. LOWS DROP WAYYY DOWN INTO THE LOWER 50S. A SWEATER OR LIGHT JACKET MIGHT BE NECESSARY SATURDAY MORNING.
THIS WEEKEND—
SATURDAY: LOW LEVELS OF HUMIDITY. DRY, SUNNY, PLEASANT. HIGH: 76
SUNDAY: COMFORTABLE, MAINLY DRY. PARTLY CLOUDY. HIGH: 79