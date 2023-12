Michiana sin resolver: La policía solicita ayuda para identificar los restos de una mujer

SOUTH BEND, Ind. (WNDU) - En nueva información, compartida exclusivamente con WNDU, el Departamento de Policía de South Bend está explorando nuevos avances en las pruebas de ADN y genealogía del ADN. El objetivo es identificar a una mujer cuyos restos fueron encontrados en el 2007.

Septiembre 29 del 2007, un residente de South Bend estaba cortando césped en un terreno. Ese lote está ubicado en la cuadra 600 de North Blaine Street, justo al lado de Lincoln Way West.

Era alrededor de las 2 de la tarde cuando encontró lo que creía eran restos humanos y fue entonces cuando llamaron a la policía.

“En la escena, realmente no había mucha evidencia para procesar. No se encontraron artículos personales con el cuerpo, por lo que realmente no había muchos detalles. Fue enviado para una autopsia. Entonces, incluso en escena, los investigadores no pudieron identificar si el cuerpo era de un hombre o de una mujer”, explica la teniente Kayla Miller de Michiana Crime Stoppers.

Pruebas exhaustivas pudieron proporcionar más información sobre quién era este individuo. Era una mujer Afroamericana de entre 25 y 45 años. Medía aproximadamente 5′3″, era de complexión ligera y se estimó que muerte fue la primavera de 2007.

A estas horas no se ha podido determinar la causa de la muerte y es por eso que los investigadores necesitan su ayuda. Si sabe algo o sabe de una mujer desaparecida en los primeros meses de1 2007, llame a Michiana Crime Stoppers o también puede enviar una sugerencia en línea. ß---- (https://www.p3tips.com/TipForm.aspx?ID=203&TemplateID=&C=&T=&H=&X=&Language=Spanish&#googtrans(en|es)

