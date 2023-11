Cruzando Fronteras Parte 2: La crisis toca a los voluntarios

CHICAGO, Ind. (WNDU) -Esta noche continuamos con nuestra serie especial llamada “Cruzando fronteras: migrantes en el Medio Oeste”.

Siguen llegando a Chicago autobuses llenos de inmigrantes solicitantes de asilo. Son personas que buscan seguridad, empleo y oportunidades.

El lunes les contamos un poco sobre el Proyecto de Organización del Suroeste en Chicago. Dotado de voluntarios, SWOP está haciendo todo lo posible para que las cosas funcionen para los inmigrantes solicitantes de asilo que son dejados en autobuses llenos en Chicago.

Y para algunos voluntarios de la organización, esta afluencia de inmigrantes les afecta de cerca.

Aquí nuevamente están las tiendas de campaña. No están encaramados en cimas de montañas con vistas panorámicas, ni sobre lechos de agujas de pino y matorrales.

Estas tiendas de campaña todavía están alineadas a lo largo del frente de la sede de la policía del octavo distrito de Chicago Lawn, con concreto frío debajo y un invierno de Windy City avecinándose.

La buena noticia, si la hay, es que después de dos meses de aumento de llegadas de autobuses, el número de inmigrantes que llegan aquí se ha reducido. Al 13 de noviembre de 2023, la Oficina de Manejo de Emergencias de Chicago estimó que aproximadamente 2.300 migrantes buscaban refugio en la ciudad, la menor cantidad desde finales del verano.

¿Y lo que es más? Algunos inmigrantes, cansados de la vida en una ciudad de tiendas de campaña y de pocas oportunidades laborales, están regresando a sus hogares.

Pero si bien la afluencia de inmigrantes puede haberse desacelerado, todavía están llegando.

“Si vienen a la ciudad de Chicago, los llevan a O’Hare, Midway, a los 32 refugios que están abiertos o a las estaciones de policía”, dijo Imelda Salazar, organizadora comunitaria del Southwest Organizing Project. “El día a día es buscarles dónde quedarse, darles comida. Y como sabes, Chicago se está volviendo más frío”.

Alfredo Palafox, voluntario de SWOP, creció en Chicago y estuvo inmerso en una red muy unida de compatriotas mexicano-estadounidenses. Le ha conmovido la cantidad de inmigrantes que han perdido la pista de sus familiares mientras viajaban hasta aquí.

“Y cuando están aquí, es como, ‘No sé dónde está mi sobrino’, ‘No sé dónde está mi hijo’, ‘No sé dónde está mi marido’”. Dijo Palafox. “Porque cuando llegan nadie sabe lo que pasó. Se separan. Algunas personas fueron aquí, otras fueron a otros estados”.

Ayudar a esos migrantes aislados motiva a Palafox, al igual que a Wendy Robles.

Robles cruzó a Estados Unidos desde México hace 17 años y vive con el temor constante de que su esposo Oscar, quien enfrenta órdenes de deportación, pueda ser enviado de regreso.

“La razón por la que me hice voluntario es para retribuir, aunque sea un poco en comparación con lo que he recibido”, dijo Robles.

Las lágrimas brotaron rápidamente cuando Robles le contó su historia a nuestra Erika Jiménez. Paralizada porque su esposo se reúne periódicamente con las autoridades para evitar la deportación, Robles se concentra en ayudar a los inmigrantes recién llegados a navegar por Chicago.

“Me he beneficiado de los programas que tiene esta organización y esto no se siente como una organización”, dijo. “Se siente acogedor. Me siento agradecido. Me siento parte de una familia”.

Por el momento, esta ciudad de tiendas de campaña ya no crece. Pero incluso sin crecimiento, los recursos de Chicago siguen estando sobrecargados.

Por su parte, estos solicitantes de asilo no buscan limosna. Están buscando trabajo. Y como nos dijo Salazar, es probable que su migración continúe hasta que encuentren trabajo.

Una cosa que sé es que si hay empleos, habrá familias inmigrantes.

Esta historia de Chicago se origina en la frontera entre Estados Unidos y México. Desde cualquier evaluación objetiva, es un desastre allí abajo.

En la tercera parte de nuestra serie del miércoles, hablaremos con el senador estadounidense Mike Braun, quien se postula para gobernador de Indiana. Sostiene que nuestra frontera está abierta no sólo a los inmigrantes, sino también a las drogas e incluso a los terroristas.

Derechos de autor 2023 WNDU. Reservado con todos los derechos.