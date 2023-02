ROUNDBALL ROUNDUP: Scores, highlights from Feb. 3, 2023

(WNDU) - It’s Friday, which means it’s time for Roundball Roundup!

And this Friday features postseason action for Indiana girls basketball, as Sectional semifinals took place across the Hoosier state!

Here are scores and highlights from high school hoops action around Michiana on Feb. 3, 2023.

INDIANA GIRLS BASKETBALL SECTIONAL SEMIFINALS

CLASS 4A

SECTIONAL 3: Plymouth

Washington 77, Adams 30

Plymouth 62, Michigan City 27

SECTIONAL 4: Concord

Northridge 54, Goshen 42

Elkhart 55, Warsaw 53

CLASS 3A

SECTIONAL 18: Bremen

John Glenn 39, Knox 30

Tippecanoe Valley 56, Bremen 33

SECTIONAL 19: Mishawaka Marian

South Bend Saint Joseph 62, Clay 54

Marian 55, New Prairie 29

SECTIONAL 20: Fairfield

Fairfield 55, West Noble 6

Lakeland 41, NorthWood 39

CLASS 2A

SECTIONAL 34: North Judson

South Central 70, Career Academy 11

LaVille 45, Wheeler 23

SECTIONAL 35: Central Noble

Westview 39, Fremont 30 (OT)

Central Noble 51, Eastside 42

SECTIONAL 36: Lewis Cass

North Miami 49, Winamac 31

Pioneer 40, Lewis Cass 36

CLASS 1A

SECTIONAL 49: Kouts

Washington Twp. 44, Morgan Twp. 40

Kouts 43, Tri-Twp. 25

SECTIONAL 50: Culver

Triton 45, Marquette Catholic 30

Argos 48, Westville 45

SECTIONAL 51: Fort Wayne Blackhawk

Bethany Christian 33, Fort Wayne Blackhawk 32

Lakewood Park 47, Elkhart Christian 30

SECTIONAL 52: Tri-County

Tri-County 51, South Newtown 15

North White 42, Caston 39

SECTIONAL 53: Southern Wells

Lakeland Christian 63, Southern Wells 33

Southwood 59, Northfield 39

INDIANA BOYS SCORES

Elkhart Christian 63, Churubusco 46

South Bend Saint Joseph 88, Clay 83 (OT)

MICHIGAN BOYS SCORES

Allegan 48, Bridgman 46 (OT)

Brandywine 66, Buchanan 48

Cassopolis 55, Marcellus 46

Colon 66, Waldron 42

Parchment 64, Constantine 30

Countryside Academy 82, Covert 38

Benton Harbor 83, Dowagiac 39

Edwardsburg 57, Three Rivers 48

Fennville 52, Coloma 43

Eau Claire 101, Marcellus Howardsville Christian 75

Burr Oak 47, Jackson Christian 45

St. Joseph 58, Lakeshore 43

Michigan Lutheran 53, New Buffalo 28

Otsego 61, Niles 38

River Valley 55, St. Joseph Our Lady of the Lake Catholic 38

Plainwell 33, Sturgis 19

Watervliet 53, South Haven 38

MICHIGAN GIRLS SCORES

Cassopolis 42, Marcellus 38

Waldron 29, Colon 55

Parchment 33, Constantine 27

Dowagiac 83, Benton Harbor 39

Three Rivers 48, Edwardsburg 39

Mendon 50, Centreville 29

Michigan Lutheran 53, New Buffalo 28

Otsego 62, Niles 25

Plainwell 62, Sturgis 23

