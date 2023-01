Michiana high school hoops scores and highlights: 1/23/2023

MICHIGAN

BOYS SCORES

Brandywine 65, River Valley 47

Bridgman 58, Our Lady of the Lake catholic 31

Marcellus 62, Delton Kellogg 49

Michigan Lutheran 57, Andrews Academy 56

Watervliet 57, Hartford 19

GIRLS SCORES

Buchanan 42, Bronson 29

Edwardsburg 42, St. Joseph 33

Mendon 46, Battle Creek Calhoun Christian 14

Watervliet 52, Hartford 29

INDIANA

BOYS SCORES

New Prairie 75, Boone Grove 62

GIRLS SCORES

Culver 49, DeMotte Christian 46 (2OT)

Fairfield 50, Bethany Christian 26

West Central 62, Calumet Christian 30

