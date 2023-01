ROUNDBALL ROUNDUP: Scores, highlights from 01/06/23

Scores and highlights from high school hoops action around Michiana from January 6, 2023.

INDIANA BOYS:

Bethany Christian 57, Argos 51

Concord 57, Goshen 41

Fairfield 51, Eastside 32

John Glenn 52, Triton 27

Lake Central 67, LaPorte 46

Lakeland Christian 58, Elkhart Christian 47

Mishawaka 63, Plymouth 55

NorthWood 57, Wawasee 23

Portage 47, Valparaiso 38

Tippecanoe Valley 70, Northfield 32

Warsaw 47, Northridge 41

INDIANA GIRLS:

Elkhart 70, SB Riley 11

Fairfield 42, Eastside 25

Jimtown 50, SB Clay 29

Knox 51, Winamac 29

Lake Central 66, Marian 45

New Prairie 41, Glenn 27

SB Washington 95, Bremen 20

Valparaiso 55, Portage 30

MICHIGAN BOYS:

Stevensville Lakeshore 40, Niles 47

Marshall 52, Otsego 43

Buchanan 54, New Buffalo 36

St. Joseph 71, Coloma 30

MICHIGAN GIRLS:

Watervliet 44, Allegan 33

Otsego 47, Marshall 44

