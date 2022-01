Students at Goshen Community Schools returning to classrooms Tuesday with mask requirement

GOSHEN, Ind. (WNDU) - Students at Goshen Community Schools will return to the classroom on Tuesday.

The school district says they’ll be following Indiana’s executive order and will require masks. This allows “close contacts” to remain in school.

Governor Eric Holcomb’s order was extended to Feb. 1. Students must also wear masks on the bus, and they are recommended at school events.

Full letter sent to families in the district:

GCS Students and Parents,

Goshen Schools will return to in-class instruction on Tuesday, January 18, 2022, and will follow Governor Holcomb’s executive orders and require masks so that “close contacts” may remain in school. GCS does this in order to protect the school year and in-person instruction.

Governor Holcomb extended the public health emergency until February 1, 2022.

Students must wear masks on school buses , as required by federal law.

GCS strongly recommends wearing a mask at extracurricular events .

GCS encourages students, staff, and families to get a COVID vaccine if they have not already done so. The vaccines offer the most protection against the virus, hospitalization, and death.

To find a vaccination clinic , you may go to: https://www.vaccines.gov/ and put in your zip code to find a vaccination site near you.

According to national news sources, the effects of the Omicron variant are expected to peak in the U.S. around the end of January and then begin to recede.

GCS appreciates the cooperation of students and families with the mitigation efforts we have had in place during this school year. Everything we have done has been for the health and safety of our students and staff.

Sincerely,

Dr. Steven Hope

GCS Superintendent

Estudiantes, madres y padres de la Corporación Escolar de Goshen:

La Corporación Escolar de Goshen regresará a la modalidad presencial (instrucción en clase) el martes, 18 de enero de 2022. Seguirá la orden ejecutiva del gobernador Holcomb y requerirá el uso de cubrebocas para que los “contactos cercanos” puedan seguir asistiendo a la escuela. GCS hace esto para proteger tanto el año escolar como la instrucción en persona.

El gobernador Holcomb extendió la emergencia de salud pública hasta el 1º de febrero de 2022.

Las y los estudiantes deben usar cubrebocas en los autobuses escolares, según lo exige la ley federal.

GCS recomienda enfáticamente el uso de cubrebocas en los eventos extracurriculares.

GCS alienta a las y a los estudiantes, al personal escolar y a las familias a vacunarse contra el COVID, en caso de aún no haberlo hecho. Las vacunas ofrecen la mayor protección contra el virus, la hospitalización y la muerte.

Para encontrar una clínica de vacunación, visite: https://www.vaccines.gov/ e ingrese su código postal para encontrar una clínica de vacunación cerca de usted.

Según fuentes de noticias nacionales, se espera que los efectos de la variante Omicron alcancen su punto máximo en los EE. UU. a fines de enero, y luego comiencen a disminuir.

GCS agradece la cooperación de las y los estudiantes y de sus familias por contribuir a los esfuerzos de mitigación que hemos realizado durante este año escolar. Todo lo que hemos hecho ha sido para resguardar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar

Atentamente,

Dr. Steven Hope

Inspector Escolar de GCS

Copyright 2022 WNDU. All rights reserved.